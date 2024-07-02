الثانوية العامة 2024.. تعليم القاهرة: اتخاذ إجراءات التفتيش بدقة داخل اللجان

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم الثلاثاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى العلمي والادبي اليوم الامتحانات فى مادة اللغة الإنجليزية

وأكد مدير المديرية على متابعة وصول كتيب المفاهيم وكراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

كما تابع التواصل مغ غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحان.

وأكد وكيل الوزارة، على التزام المراقبين و الملاحظين الوصول إلى اللجان قبل بدء اللجنة بوقت كاف مشدداً على اتخاذ إجراءات التفتيش ومنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي ادوات تقنية حديثة داخل اللجان كذلك تفتيش دورات المياه تفتيشا دقيقا.

وأشار إلى أن هناك تنسيق تام ومستمر مع الجهات الأمنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة مشيرا إنه تم مراجعة كافة التعليمات و الضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.

كما أكد على الاستمرار وانتظام محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالإدارات التعليمية بالقاهرة