“رجال أعمال إسكندرية” تبحث مع وفد روسي تعزيز التبادل التجاري

نظم قسم العلاقات الخارجية، بجمعية رجال أعمال إسكندرية، لقاءً ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي، تتيانا كوريبانوفا، مدير مركز التصدير الروسي، وجورجي كفارتس المدير التنفيذي لمؤسسة Expo.Contract الروسية، وعددًا من رؤساء الشركات المتخصصة في مجالات الإنشاء والحبوب والدهانات، فضلاً عن المباني وخطوط الفايبر، لبحث فرص تعزيز فرص التبادل التجاري.



وأوضحت تيتيانا كوريبانوفا، مدير مركز التصدير الروسي، مزايا جمهورية أدمورت الروسية على الصعيد الصناعي والترفيهي، إذ تشتهر بصناعة السلاح والصناعات المغذية للمحطات الفضائية، هذا إلى جانب تصنيع الملابس الرياضية والأثاث المنزلي والدهانات، فضلاً عن الكيماويات وتوريد قطع الغيار، ومنتجات الألبان، مؤكدًة رغبة الوفد الروسي في تعزيز التبادل السلعي بين الطرفين.

إذ تحِل مصر في المرتبة الثانية في هذا المجال ويسعى الوفد لتقفز إلى المرتبة الأولى.

من جانبه، قال جورجي كفارتس، المدير التنفيذي لمؤسسة Expo.Contract الروسية، إن الشركات الروسية بصدد اِتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمارات والشراكات مع رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى التعاون القائم بين روسيا ومصر في كل من المنطقة الصناعية، و الضبعة.

ترأس اللقاء كل من محمد القرش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، و محمد عبد المحسن، رئيس لجنة الاستيراد في جمعية رجال أعمال إسكندرية، الذي عرض أبرز أنشطة وفعاليات الجمعية.

مؤكداً حرصها على تنمية العلاقات التجارية مع العالم، كما ناقش عبد المحسن، آليات الدفع بالجنية المصري لتيسير سبل التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.