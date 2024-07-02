برلماني: التحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث لا يتعلق بوزارتي الزراعة والري فقط، بينما يتعلق بالعديد من الوزارات التي يجب أن تتكاتف بينها الجهود من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالري الحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار إلى أهمية وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملف الري الحديث وهو ما أشار إليه تقرير اللجنة فيما يتعلق بالدراسة التي يناقشها المجلس.

وأوضح حسانين توفيق، أن هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بملف المياه، قائلا: وهناك حلول من خلال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت التحول الرقمي في آخر 10 سنوات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التركيز في دراسة ملف التحول الرقمي الإنتاجي، باعتباره جزء مهم من حل مشكلة الري.

ولفت توفيق، إلى أن هناك تحديات كثيرة، والتحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الفلاحين والمزارعين لديهم تفهم وقبول للتعامل مع ملف التحول الرقمي الإنتاجي وفقا للمنظومة الجديدة.