هل تم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن ورقة الأسئلة المتداولة قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، ليس لها علاقة بالامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان اليوم.

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل من قبل إحدى الجهات السيادية محذرًا الطلاب من الوقوع في فخ جروبات الغش الوهمية.

وأضاف أنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال قيامه بممارسة الغش الإلكتروني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.







وأدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية.



وحول مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية، عدد الأسئلة 34 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 3، وعدد الدرجات 50 درجة. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا