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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. قطعة عن «الكلب» بامتحان الإنجليزي تثير الاستغراب

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024
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أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية  اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى (703236) طالبا ، حيث أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية عدد (701322) طالبا ، واللغة الفرنسية (1901) طالب، واللغة الألمانية (13) طالبا ، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. 
 

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية ، وأنه في مستوى المتوسط، بينما أكدت طالبات شعبة علمي، اللاتي يؤدين الامتحانات بلجان الجيزة، أن امتحان اللغة الإنجليزية عوضنا عن صعوبة الفيزياء بعض الشيء، والقطعة كانت غير مباشرة إلى حد ما، لكنه ليس صعبا، كما أوضح طلاب الشعبة الأدبية أن الإنجليزي عوض تركات التاريخ.

في السياق نفسه أكد طلاب اللغات أن امتحان اللغة الإنجليزية سهلا، ومن دون مشكلات.

سخرية بسبب سؤال قطعة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

وجاء ضمن المتداول إجابة سؤال مقالي يتحدث عن الصدق، وأثار تداول الإجابة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أثار سؤال القطعة والذي يتحدث عن «الكلب»، استغراب الطلاب.
في السياق نفسه تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد  3 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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