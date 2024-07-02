الولايات المتحدة توقع اتفاقا مع بنما للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلنت الولايات المتحدة وبنما اليوم /الثلاثاء/ إطلاق برنامج مساعدات خارجية جديد تموله وزارة الخارجية الأمريكية لمعالجة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن هذا البرنامج من شأنه أن يساعد حكومة بنما على ترحيل الرعايا الأجانب الذين ليس لديهم أساس قانوني للبقاء في بنما.

وأضافت أن هذه المساعدة تسعى إلى الحد من الهجرة غير الشرعية غير المسبوقة عبر منطقة دارين، وهي طريق رئيسي للهجرة إلى الولايات المتحدة يقع على الحدود مع بنما، التي عبر منها أكثر من 520 ألف مهاجر في عام 2023 الماضي.

وبحسب الخارجية الأمريكية، يعمل الترتيب الجديد بين الولايات المتحدة وبنما على تعزيز التعاون في إدارة الهجرة، بما في ذلك دعم عمليات الإعادة البنمية الآمنة والفعالة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إن: "الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا إقليميًا يتطلب استجابة إقليمية"، مضيفا أنه "بينما تواصل الولايات المتحدة تأمين حدودنا وترحيل الأفراد دون أساس قانوني للبقاء، فإننا ممتنون لشراكتنا مع بنما لإدارة المستويات التاريخية للهجرة عبر نصف الكرة الغربي".

وبموجب إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية، تعمل الولايات المتحدة مع 21 شريكًا في جميع أنحاء المنطقة لاتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الاستقرار وتوسيع المسارات القانونية وتزويد الأفراد بخيارات للبقاء وإدارة الحدود بشكل إنساني في جميع أنحاء الأمريكتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الهجرة غير الشرعية تؤثر على كل بلد من بلداننا، وهناك مسؤولية في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي للمساعدة في معالجتها"، مضيفا أنه "من خلال إعلان لوس أنجلوس، اتخذنا خطوات هادفة لتوسيع مسارات الهجرة المشروعة كبديل للهجرة غير الشرعية، لتحسين جهود الإنفاذ ودعم المجتمعات المضيفة وتعزيز الحماية لأفراد الفئات السكانية الضعيفة".

وتواصل الولايات المتحدة حث المهاجرين الذين يسعون للقدوم إلى الولايات المتحدة على الاستفادة من المسارات والعمليات القانونية التي تم توفيرها وتوسيعها بشكل كبير.. لا ينبغي للناس أن يضعوا حياتهم في أيدي المهربين القساة وأن يعبروا حدودنا بشكل غير قانوني ليتم ترحيلهم.