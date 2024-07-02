ترقباً لتصريحات الفيدرالي الأمريكي.. تراجع أسعار المعادن الثمينة بالبورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث أدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى عزوف المتداولين إلى حد كبير عن أسواق المعادن، فضلا عن ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في وقت لاحق اليوم.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 2326 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 2335.80 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر يعاني من انخفاض خلال شهر يونيو، حيث أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات، كما ظل الذهب عالقا بالقرب من مستوى 2300 دولار للأوقية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.51% إلى 29.309 دولار، فيما ارتفع البلاتين الفوري 0.35% إلى 978.40 دولار للأوقية.