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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

توصية برلمانية بإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة

النائب أيمن عبدالمحسن
النائب أيمن عبدالمحسن
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أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار النائب، إلى أن المياه الركيزة تعتبر الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لاسيما في ظل زيادة الطلب على التوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.

وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بدراسة إضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.

رئيس برلمانية حماة الوطن تخصصات الإرشاد المائي نظم شبكات الري بكليات الزراعة