أبرزها الخرشوف والكرفس.. أطعمة تحافظ على رطوبة جسمك خلال الصيف

تمثل درجات الحرارة العالية ومعدلات الرطوبة الشديدة، تحديًا للكثيرين في شهور الصيف، حيث يعاني الأفراد من التعب والإجهاد نتيجة الظروف الجوية القاسية، لذا، يصبح من الضروري معرفة الأطعمة المناسبة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتهدئته خلال هذه الفترة.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز الأطعمة التي تزيد من معدلات رطوبة الجسم لوقت طويل بحسب موقع “ Only My Health” الطبي.

بذور الشيا:

تُعد بذور الشيا من الأطعمة الممتازة في فصل الصيف نظرًا لقدرتها على امتصاص الماء وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث تحتوي على عناصر مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في توازن السوائل بالجسم.

البطيخ:

يُعتبر البطيخ من الفواكه الممتازة في فصل الصيف، حيث يحتوي على محتوى مائي يصل إلى حوالي 92%، مما يجعله مثاليًا للمساعدة في منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم أثناء الأيام الحارة.

الخيار:

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في ترطيب الجسم والوقاية من الإمساك، فإضافة الخيار إلى وجباتك يمكن أن يساعد في تعزيز الترطيب الجسدي بشكل فعال.

الكرفس:

يُعد الكرفس من الخيارات الأخرى الممتازة لفصل الصيف بنسبة مائية تصل إلى 90%، كما يحتوي على عناصر غذائية هامة تعزز من الرطوبة في الجسم وتساهم في الحفاظ على البرودة خلال الأيام الحارة.

الشمام:

الشمام هو فاكهة ذات نسبة عالية من الماء التي تساعد في خفض حرارة الجسم، لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم، الذي يرتفع عادة خلال الطقس الحار.

البرتقال:

البرتقال غني بالماء وفيتامين C، وهو مفيد جدًا في الصيف لتحسين الهضم وتعزيز المناعة، ويُعد من الخيارات المثالية للمساعدة في إعادة الترطيب والشعور بالانتعاش خلال الأيام الحارة.

الكزبرة:

تعد الكزبرة من الأعشاب الغنية بالمضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا هامًا في إزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة مثل فيتامين C والمغنيسيوم التي تعزز صحة الجسم وتقاوم التأثيرات الضارة للحرارة الشديدة.

الخرشوف:

يُعد الخرشوف مفيدًا للحفاظ على صحة الكبد، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيف الجسم من السموم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتعزز من عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر:

يُعد الشاي الأخضر بالزنجبيل من المشروبات المفيدة جدًا في فصل الصيف، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تعزز من الصحة العامة وتقوي الجهاز المناعي، كما يُعزز عملية الهضم ويساعد على تهدئة الجسم، ويمكن تناوله باردًا للحصول على تأثير منعش في الأيام الحارة.