الثانوية العامة 2024| تباين آراء الطلاب بعد امتحان الإنجليزي

رصدت عدسة البوابة نيوز آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان مادة اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وانتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من امتحان اللغة الإنجليزية شعبة عامة، وتباين آراء الطلاب بشأن سهولة وصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية فيما أكد عدد من الطلاب، أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء مرضي وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما قال طلاب آخرون: إن قطعة الترجمة كانت صعبة.





وأدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الانجليزية.

وحول مواصفات امتحان اللغة الانجليزية، عدد الأسئلة 34 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 3، وعدد الدرجات 50 درجة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا