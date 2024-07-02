رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة ببرنامج زمنى لتحويل 3.5 مليون فدان لنظام الري الحديث

أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة فى الرى، وذلك لمواجهة التحديات الحالية فى ملف المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الجبلى، إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون رى، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.

وأضاف: بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزى، للتحول إلى الرى الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الرى هى المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الرى، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الرى الحديث، فى مساحة ال 3.5 مليون فدان التى تستهدفهم الدولة فى الأراضى القديمة، لتحويلهم إلى رى حديث.وقال، نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجبلى: لدينا تجربة ناجحة فى مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الرى كمشروع قومى وتسبب فى تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للرى الحديث.