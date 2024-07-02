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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تعقد أولى تدريبات مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"

الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
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عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، أولى تدريبات مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"، وذلك بحضور وفد إيطالي متخصص في أسواق المزارعين، وعدد من المزارعين والنحالين ومنتجي الألبان.

واستهدف التدريب شرح فكرة المشروع والهدف منه، حيث يستهدف المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين، ومنتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل والصيادين والحرف اليدوية التقليدية والأغذية السريعة التقليدية للمشاركة في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية Alexandria Farmers Market.

كما تم تقديم تجارب ناجحة لأسواق المزارعين في إيطاليا، وقصة إنشاء تلك الأسواق، وتوضيح أهمية البيع المباشر، وتقديم عدد من النصائح لنجاح أسواق المزارعين.

وشمل التدريب توضيح آليات تسعير المنتجات، وأهمية التعبئة والتغليف، وسلامة الغذاء.

يذكر أن المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش للزراعة الأسرية وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وعلى وجه التحديد، يلتزم المشروع بتعزيز ازدهار المجتمعات والاقتصادات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق الأفريقية، مثل ألبانيا ومصر ولبنان وكينيا وتونس، والهدف الرئيسي هو تعزيز نظام غذائي مستدام من خلال دعم أسواق المزارعين المدارة بكفاءة.

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