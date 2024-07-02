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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام عبدالخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما خلفا لـ فاروق صبرى

هشام عبد الخالق
هشام عبد الخالق
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أعلنت غرفة صناعة السينما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تولى المنتج هشام عبد الخالق منصب رئيس الغرفة خلقا للراحل فاروق صبرى الذى رحل عن عالمنا الشهر الماضى 

ونشرت الصفحة الرسمية لغرفة صناعة السينما قرار تعيين عبد الخالق وكتبت  "الأستاذ هشام عبد الخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما.. بتأييد الجميع".

يذكر أن هشام عبد الخالق منتج مصري قدم العديد من الافلام المصرية منها الجزيرة وتيتو والانس والنمس والممر وعن العشق والهوى"، وغيرها من الأفلام.

وكانت آخر أعمال هشام عبد الخالق السينمائية فيلمى "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، و"عصابة الماكس"، بطولة أحمد فهمي، واللذان يعرضان حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة.

غرفه صناعة السينما وهشام عبد الخالق المنتج فاروق صبري