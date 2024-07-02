محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق بيلا

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى أعمال وضع طبقة الأسفلت لرصف طريق «بيلا - الجرايدة - الكراكات» بطول 19 كيلو متراً بنطاق مركز بيلا، بحضور إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال رصف طريق «بيلا – الجرايدة - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا، وبتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، بدأً من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة وتقاطع الطريق الجديد مع طريق بلقاس الحامول، ويعد هذا الطريق من أهم المحاور المرورية المهمة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض وبالمحافظات المجاورة، تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن عمليات الرصف تتم بناءً على خطة تعتمد على حجم الكثافة المرورية على الطريق ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو قرية أو مدينة لتحقيق أعلي معدلات للتنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة المرافق والبنية التحتية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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