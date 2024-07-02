رفض الطعن على دعوى تطالب بإسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء برفض الطعن المقام من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.