البورصة توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله - رئيس التمثيل التجاري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية بإضافة أنشطة الترويج للبورصة المصرية.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز التمثيل التجاري المصري والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية بأن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في أنشطة الترويج الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمرين للبورصة المصرية، كما سيتم التعاون في تحديد المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في الأسواق الدولية والمستهدف جذبها للاستثمار في البورصة المصرية، وأيضا تحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية.

وأضاف: سيتم تنظيم اجتماعات - سواء مباشرة أو افتراضيا - مع المستثمرين المرتقبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة: إن البروتوكول يتضمن توفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية بهدف صقل معلوماتهم في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية بما يدعم تعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ويساعدهم نحو توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية.

وأوضح الشيخ: أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".

من جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في تحديد الأسواق المستهدفة للاستثمار في البورصة المصرية وأنشطة الترويج ذات الصلة الموجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتوفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية، فضلاً عن وضع خطة عمل سنوية تحدد الأنشطة التي سيتعاون الطرفان في تنفيذها في مجال الترويج للاستثمار والتدريب مثل (تنظيم الندوات والمؤتمرات لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار في البورصة المصرية، وتحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكاتب التجارية في الخارج لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الترويج للاستثمار في البورصة المصرية)، لافتاً إلى أن ذلك التعاون يأتي في ضوء التنسيق بين مختف جهات الدولة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.