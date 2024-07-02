إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار التصدي لأى شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الثلاثاء من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 15 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرى البرجاية وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وتلة وبنى أحمد الغربية وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة لحالتين بحي غرب وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي مركز سمالوط، تم ايقاف وإزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص حيث تم فك عدد 3 شدة خشبية بحى غرب وشمال المدينة، وتم ردم حالة حفر أساسات فى المهد بعزبة الشقرانى، وإزالة حالة بناء فى المهد بأرض الفيروز بحي شمال المدينة، وإزالة حالة تعد علي أرض زراعية بحي شرق، وإيقاف وإزالة حالة بناء بالمهد بقرية العزيمة، بالإضافة إلي إيقاف 3 حالات بأرض الشريف وحالة على الطريق الدائري بحي وسط المدينة، وردم حالة على شارع الصفصافة بحى جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي حملات إزالة للتعديات والبناء حيث تم إزالة 19 حالة تعد بأحياء شمال وشرق وغرب وجنوب المدينة، و3 حالات بقرية بردنوها، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ملوي، تمكنت الوحدة المحلية من رصد حالة بناء مخالف بمنطقة سور الحلاجة بمساحة 10 قراريط، وعلى الفور تم التصدى وعمل إزالة فورية للحالة، كما تم إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بقرية دير أبوحنس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص عدد 15 حالة تعد علي أرض زراعية وبناء مخالف بالمدينة وقرية اتليدم وقرية بني حسن، وتم التحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي ديرمواس تمكنت الوحدة المحلية من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقري الناصرية واسمو العروس ودلجا وبنى حرام، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وتم إيقاف أعمال حالتى بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008، بقرية نزلة البدرمان وبنى حرام، وتم مصادرة معدات البناء، كما تم إزالة حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية دلجا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز بني مزار، تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحى غرب وتم ردم الحفر، وإيقاف شدة خشبية للدور الأول علوى خارج الحيز العمراني بحى جنوب، بالإضافة إلي حالتي تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلي أعمال إيقاف حالتي صب سقف بعزبة المعطن وحالة بناء مخالف بقرية صندفا، و3 حالات تعد فى المهد بالبناء المخالف على أرض إصلاح زراعي وأملاك دولة بأبوجرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة وإيقاف عدد 16 حالات تعد بالبناء المخالف بحي شرق وغرب، وقريتي أبا وشم، وتم التحفظ علي أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



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