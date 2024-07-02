250 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لجان امتحانات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والدبلومات، بالأقسام المختلفة بكلية التربية الرياضية، للإطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد كمال خليل، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف ابو الوفا، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، والدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وخلال زيارته اطمأن الدكتور حسان النعماني على حسن سير وانتظام العملية الإمتحانية بالكلية، موجهاً بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للإمتحانات وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للطلاب وتوفير أجواء هادئة مناسبة لهم، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر وإتخاذ التدابير الفورية لحل أي مشكلات قد تواجههم.

وقال الدكتور محمد كمال خليل، إن الامتحانات بدأت تستمر لمدة خمسة أيام، ويخوضها أكثر من ٢٥٠ طالبا من خارج وداخل الجامعة، ووافدون من دول الكويت والسعودية والأردن في أقسام المناهج وطرق التدريس والإدارة والتدريب، وقسمي علوم الصحة والعلوم النفسية والسلوكية، حيث تم تقسيم الطلاب علي ٤ لجان امتحانية داخل مقر كلية التربية الرياضية بالجامعة الجديدة.