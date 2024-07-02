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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: نثق في قدرة قطاع الاستثمار المحلي على تنفيذ مشروعات عالمية بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي3
الدكتور مصطفى مدبولي3
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مع بدء تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة، فإنه يمكن جذب حجم هائل من الغرف وعدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي تتجاوز الـ2000غرفة، بجانب العمل على تأجير الوحدات السكنية بنظام الوحدات السكنية الفندقية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed: "نتوقع أن يكون هذا المشروع مع المشروع الذي يتم تنفيذه في مدينة رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة بأن تكون السياحة الأجنبية متواجدة في مصر على مدار العام.

وتابع: "نسعى لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مدن الساحل الشمالي"، موضحًا أن الدولة المصرية تعلن ثقتها في قطاع الاستثمار المحلي وقدرته على تنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصر، كما أن الحكومة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي وزيادة دوره".

رئيس مجلس الوزراء الغرف الفندقية شراكة استثمارية مشروع SouthMed مدينة رأس الحكمة