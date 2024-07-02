أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 429 مرة خلال 24 ساعة

قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا إيفان فيدوروف، اليوم /الثلاثاء/، إن القوات الروسية قصفت المنطقة 429 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، أن روسيا هاجمت 11 مستوطنة في المنطقة 429 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 175 طائرة بدون طيار، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين، ولفت إلى أن القصف أسفر عن إصابة شخصين وتضرر مبان ومنشآت مدنية.

