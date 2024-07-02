إيطاليا: استقرار معدل البطالة خلال مايو عند 6.8 %

أعلن معهد الإحصاء الإيطالي (إيستات) اليوم /الثلاثاء/ أن معدل البطالة في البلاد ظل مستقرا في مايو عند 6.8٪، وهو الاتجاه النزولي الذي لوحظ منذ مارس بسبب تباطؤ توظيف الشباب والعمالة غير المستقرة.

وارتفع معدل البطالة - في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - من 7.5 % في فبراير إلى 6.8 % في أبريل، وفقًا لبيانات ايستات المعدلة.

وأوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن المعدل ظل مستقرا من أبريل إلى مايو، وفقا للأرقام المؤقتة، بسبب تباطؤ معدل التوظيف (-0.1 نقطة، إلى 62.2٪)، لا سيما "بين الرجال، والعاملين بعقود محددة المدة، والعاملين المستقلين، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ومن هم فوق الخمسين".

وأشار المعهد إلى أن "التوظيف يتزايد بين النساء والعاملين بعقود غير محددة المدة وبين الفئات العمرية المتوسطة". وظل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مستقرا عند 20.5 %، وهو مستوى مرتفع للغاية.

وانخفض معدل البطالة بين النساء مجددا، حيث انخفض بمقدار 0.1 نقطة إلى 7.8 ٪ في مايو، وهو مستوى أعلى بكثير من معدل البطالة بين الرجال، والذي بلغ 6.1 % (+0.1 نقطة). وارتفع عدد الاشخاص العاملين بمقدار 462 ألف شخص مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 23.9 مليون.

