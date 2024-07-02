«ولاد رزق 3 - القاضية» يستمر في تحطيم الأرقام القياسية ويتخطى حاجز الـ200 مليون جنيه

مازال فيلم أولاد رزق ٣ "القاضية" يحتل المركز الأول وسط منافسة قوية لـ٣ أعمال خلال موسم عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٤ وهم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.

وتخطت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 - القاضية حاجز 200 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعدما حصد 200.365.910 مليون جنيه خلال 20 يوم عرض، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائي يوم 12 يونيو الماضي، ليستمر فى تحطيم الأرقام القياسية كأعلي فيلم تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.