شروط الالتحاق ببرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان.. تعرف عليها

اعلنت جامعة حلوان عن معلومات وشروط الالتحاق ببرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة حلوان، بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الايطالية.

واشارت الجامعة الى ان خريج البرنامج يحصل على شهادة بكالوريوس فى العلوم الهندسية من جامعة يونينتونو الايطالية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى شهادة جامعة حلوان فى هندسة الاتصالات والمعلومات.

كما يعد برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات هو احد البرامج الفريدة والمتميزة بكلية الهندسة بحلوان والذى يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بالمعارف والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإبداع في تطوير هذه النظم بما يتيح لهم العمل في أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية على مستوى مصر والعالم.

ويتميز البرنامج بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة يونينتونو بإيطاليا والمعتمدة بالاتحاد الأوروبي حيث يمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى من جامعة يونينتونو الايطالية. كما يتميز البرنامج بأنه يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ويمكن للطالب بسهولة تحديد التخصص الدقيق الذى يرغب فيه من بين هندسة الحاسبات والبرمجيات او الاتصالات والالكترونيات عن طريق اختيار مجموعة من المقررات الدراسية التخصصية التي يرغب بدراستها.

ويوفر البرنامج فرص عمل متنوعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، شبكات اتصالات المحمول، أنظمة الاتصالات الضوئية، شبكات المعلومات والحاسب، والشبكات الذكية. كما يتيح البرنامج فرصًا في مجالات تأمين المعلومات والأمن السيبراني، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تطوير البرمجيات، الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وقواعد البيانات.

إضافة إلى ذلك، يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في تصميم وبناء الدارات الإلكترونية، تصميم وبناء وصيانة الأجهزة الإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية المدمجة، إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية، معالجة الإشارات الرقمية، والروبوتات، وهذا التنوع في المجالات يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين في سوق العمل المحلي والعالمي في قطاع التكنولوجيا المتنامي.

ويلتحق الطالب ببرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات إذا حقق أحد الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتم تنسيقه على أحد كليات الهندسة الحكومية أو ما يعادلها على مستوى جمهورية مصر العربية، أو أن يكون الطالب مقيدا بإحدى برامج الساعات المعتمدة بكليات الهندسة بجمهورية مصر العربية ومعدله التراكمي لا يقل عن 2، أو أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة الإعدادية أو الأولى بأحدى كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية وليس راسبا، أو أن يكون طالب وافد من إحدى الدول العربية أو الأفريقية أو الاجنبية وتم قبوله بكلية الهندسة. هذه الشروط تضمن أن الطلاب المقبولين في البرنامج لديهم الأساس الأكاديمي المناسب للنجاح في دراسة هندسة الاتصالات والمعلومات، سواء كانوا من خريجي الثانوية العامة أو المحولين من برامج أخرى أو الطلاب الوافدين.

