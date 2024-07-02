الثانوية العامة 2024.. غياب 17 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية في بورسعيد

أعلن طاهر الغرباوي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ورئيس غرفة العمليات المركزية، اليوم الثلاثاء، رصد 17 حالة غياب بين صفوف طلاب الثانوية العامة من إجمالي 5734 طالبا وطالبة ممن يحق لهم دخول امتحان اللغة الإنجليزية.

وأكد، في بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم تسجل أي إخطارات بمحاولات الغش ولم ترصد أي حالات مرضية بين صفوف الطلاب أو الملاحظين.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات من خلال 15 لجنة رئيسية تشمل طلاب المدارس الرسمية عربي والرسمية لغات ومدارس التعليم الخاص وذلك بنسبة حضور 99.7%.