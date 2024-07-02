المستطيل الأخضر تحت أقدام الأمهات.. والدات ميسي ورونالدو وأسود الأطلسي «كلمة السر»

تعتبر كرة القدم هي الأكثر شعبية على الإطلاق، ليس فقط للمهارات الفنية والفريدة ولكن لكثرة اللفتات الإنسانية والأخلاقية التي تدور بين اللاعبين في أرض الملعب وتفاعل النجوم مع الجماهير داخل المدرجات، ولعل أبرز الشخصيات المتواجدة في كل مباراة بين صفوف المشجعين هن بعض أمهات اللاعبين، هؤلاء السيدات الرائعات لسن فقط مشجعات متحمسات في المدرجات، بل هن الداعمات والمعلمات والقوام النفسي لأبنائهن خلال كل خطوة من مسيرتهم الكروية، فعندما ينزل لاعب كرة القدم إلى أرض الملعب، يكون هناك دائمًا بعض الوجوه المألوفة والأكثر تحمسًا تتلألأ من بين الجماهير، لإضافة شعورًا قويًا لأبنائهن بالثقة بالنفس والدعم والحب غير المشروط في حالة الفوز أو الخسارة.

وقد برزت هذه الحالة الفريدة بكثرة خلال الفترات الأخيرة وخاصة خلال مونديال قطر 2022، ودعم والدة كريستيانو رونالدو له في معظم مبارياته مع نادي النصر السعودي وما قدمه المنتخب المغربي من لوحات لا تُنسى برفقة أمهاتهن خلال كأس الأمم الإفريقية الماضي، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز اللقطات المميزة التي جمعت لاعبي كرة القدم مع أمهاتهم داخل وخارج الملعب

المغربي أشرف حكيمي

1- المغربي أشرف حكيمي

بعد كل مباراة يُنهيها اللاعب المغربي "أشرف حكيمي" مع منتخب بلاده، فإن والدته دائمًا حاضرة لتحتضنه وتقبله، مما يعكس ثقافة الاحتفاء العربية بمكانة الأم، وقد لفتت هذه اللقطات الرائعة انتباه العالم، خصوصًا الذين لم يكونوا على دراية بتلك الثقافة، إذ كانوا يحتفلون بالانتصارات مع زوجاتهم وصديقاتهم، وكذلك يقوم المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي دائمًا بتعزيز التعبير عن حب الأم والتفاخر بها، مؤكدًا أنه لا انتصار بلا رضا الأم، وأن كل فوز يكتمل بابتسامتها، حيث تكمن بدعواتهن السر والأساس لنجاح اللاعبين في الميدان.

المغربي سفيان بوفال

2- المغربي سفيان بوفال

والدة نجم المنتخب المغربي، سفيان بوفال، لم تتمالك نفسها بعد تألق ابنها في مباراة التاريخ بكأس العالم 2022، حيث ساهم في بلوغ المنتخب لدور النصف النهائي، فلم تنتظر طويلاً خارج ملعب الثمامة، بل نزلت مباشرة إلى أرض الملعب بعد المباراة، حيث احتضنته وبكت من الفرحة العارمة بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، وقد احتفل بوفال بوالدته بصورة مؤثرة، حيث قبَّل رأسها أمام الجماهير التي شاركتهم الفرحة في لحظات تاريخية للغاية، تم تخليدها في ذاكرة التاريخ الإنساني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي

احتفلت والدة ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، " سيليا ماريا كوتشيتيني"، بشكل مؤثر مع ابنها بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022، وتم التقاط لقطات مميزة لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل، حيث عانقته بحرارة وكانت تبكي بشدة فرحًا بإنجازه التاريخي الذي لطالما انتظره لسنوات، وقد فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3، وقد منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 لميسي، في حين حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة.

الكرواتي لوفرو ماجر

4- الكرواتي لوفرو ماجر

تمتلك احتفالات اللاعبين بأمهاتهم في كأس العالم 2022 بريقًا خاصًا، حيث ظهر اللاعب الكرواتي لوفرو ماجر وهو يحتفل مع والدته بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال على حساب البرازيل، حيث ترك أرضية الملعب وتوجه إلى المدرجات وقام باحتضان والدته والامتنان لها على دعمه، تلك اللحظات أثارت إعجاب وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، مما جعلها تنقل رسائل إيجابية تعبر عن التقدير والمحبة للأمهات ودورهن في حياة أبنائهن.

5- البرتغالي كريسيانو رونالدو

ظهرت "ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو"، والدة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، في مدرجات ملعب "دويتشه بانك بارك" بفرانكفورت بألمانيا، خلال مشاركة نجلها بمباراة الدور الربع النهائي ببطولة أمم أوروبا، وتبلغ دولوريس من العمر 69 عامًا، وكانت حاضرة لدعم ابنها في مباراته الدولية رقم 210 مع منتخب البرتغال.

ولفت الحضور الدافئ والمشاركة القوية لوالدة رونالدو في المدرجات انتباه الجماهير ووسائل الإعلام، حيث أظهرت صورها وهي تشجع ابنها بحماس وفرح، ولاقت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور إعجابه بالروح العائلية والدعم القوي الذي يتلقاه النجم الكروي الأشهر في العالم من عائلته في كل مناسبة كروية كبيرة.