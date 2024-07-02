رئيس الوزراء: الساحل الشمالي وجهة لتعظيم السياحة وتوطين السكان مستقبلا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن طبيعة منطقة الساحل الشمالي بظروفها للمناخية يمكنها أن تكون واحدة من أهم النقاط التي من الممكن أن نوطن فيها زيادة سكانية مستقبلية لمصر الفترة القادمة، وذلك من أجل تشجيع الشباب للسكن في هذه المنطقة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed، أنه من أجل تحقيق ذلك لابد أن يكون هناك فرص عمل كافية، ولذلك قلنا إنه لابد من وجود مجموعة كبيرة ومتكاملة من مشروعات كبيرة.

وتابع: "بدأنا كدولة بمشروع ومدينة العلمين الجديدة وهي مدينة بمعنى الكلمة، والتي أعلنا عنها منذ الأمس القريب عن واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، واليوم نسعد بالإعلان عن مشروع SouthMed على الساحل الشمالي الغربي للتكامل مع هذه المشروعات لتحقيق المستهدف الذي كنا نتحدث عنه.

وأكد: "أنه يمكننا أن نقول إن مصر ستكون قادرة في الفترة القادمة حتى 2030، أن تجتذب على الأقل ضعف عدد السائحين القادمين لمصر وأننا لا نبالغ".