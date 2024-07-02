رئيس الوزراء: قادرون على جذب ضعف عدد السائحين خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة على استغلال منطقة الساحل الشمالي بصورة مناسبة، وهو ما يتم تنفيذه في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن مصر قادرة خلال الفترة القادمة على جذب ضعف عدد السائحين.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن المخطط الاستراتيجي لمصر أن يكون الساحل الشمالي الواجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة التي من شأنها أن تضاعف عدد السياح في مصر.

وتابع: أن هذه المنطقة بظروفها للمناخية ستكون واحدة من أهم النقاط التي من الممكن أن نوطن فيها زيادة سكانية مستقبلية لمصر الفترة المقبلة، وذلك من أجل تشجيع الشباب للسكن في هذه المنطقة.

وأردف، رئيس مجلس الوزراء، أنه من أجل تحقيق ذلك لابد أن يكون هناك فرص عمل كافية ولذلك قلنا أنه لابد من وجود مجموعة كبيرة ومتكاملة من مشروعات كبيرة.