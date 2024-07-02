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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. "عمليات كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى بامتحان الإنجليزي

في امتحانات اللغة الانجليزية

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ
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أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم تلقيها شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد أي مخالفات، فقد أدى 25590 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب إجازة عيد الأضحى في 4 مواد مضافة للمجموع" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء"، في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر اليوم الثلاثاء، كما تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات، مشيرة إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة.
وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن ارتياحهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن امتحان اللغة الإنجليزية عوض صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

25 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ امتحان اللغة الانجليزية للثانويةالعامة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ لم نرصد شكاوي في امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2024