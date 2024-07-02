"المركزي" يصدر ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.

وأكد المركزي، على مهام الأعضاء غير التنفيذيين في الإشراف على أداء الإدارة العليا مع مراعاة ألا تزيد عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دورة واحدة إضافية لمدة 3 سنوات بمبررات قوية وموافقة المركزي.