مدبولي: منفتحون على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على تنمية منطقة الساحل الشمالي ومضاعفة عدد السياح من خلال وجود حجم هائل من الغرف الفندقية تتجاوز 2000 غرفة ونظام الوحدات الفندقية السكنية بجانب العلمين ورأس الحكمة مما يجذب الحركة السياسية والأهم هو خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر قادرة على تنفيذ مشروع عالمي على مستوى التخطيط والتصميم وكذلك التنفيذ من خلال شركات المقاولات، موضحا أن الدولة المصرية منفتحة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يساهم في زيادة نمو الاقتصاد وتخليق عوائد مستدامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على الاستفادة من أصولها كما طالب الكثير من الخبراء والدولة المصرية جادة في تنفيذ المشروعات.