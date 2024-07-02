رئيس الوزراء: الساحل الشمالي من أيقونات جذب الاستثمار الخارجي لمصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ مشروع آخر على الساحل الشمالي لمصر، قائلا، "الساحل الشمالي نعتبره واحدًا من الأيقونات الكبيرة التي من شأنها أن تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر، ومقصد سياحي على مستوى العالم على مدار السنة".

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء: "أنه تم المطالبة من قبل بالعمل على استغلال منطقة الساحل الشمالي بصورة مناسبة، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تنفيذه في إطار رؤية مصر 2030.