الثانوية العامة 2024.. رصد 3 حالات غش وضبط المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزي

انتهى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 703236 طالب وطالبة، حيث أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية 701322 طالب وطالبة، واللغة الفرنسية 1901 طالب وطالبة، واللغة الألمانية 13 طالب وطالبة، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ضبط المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزي



وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، امتحان اللغة الانجليزية ، لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالبا وطالبة.