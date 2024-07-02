ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35815 طن تشمل 5050 طن يوريا و 2570 طن مولاس و 2615 طن كلينكر و4449 طن علف بنجر و 1086 طن رمل و20045 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38778 طن تشمل 8669 طن قمح و13195 طن ذرة و3300 طن حديد و8500 طن خردة و4067 طن سكر و5464 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1047 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 291 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3255 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48297 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129633 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3780 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5155 حركة .

انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها في إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحرى إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007 وهم ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحرى وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة .