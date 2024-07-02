27 يوليو.. "الاستعراض الأخير" على مسرح جلال الشرقاوي

يستعد المخرج إيهاب سالم، لعرض مسرحية "الاستعراض الأخير"، ومن تأليف ندى سعيد، والذى يقدم على مسرح جلال الشرقاوي بالقاهرة، وذلك في السابعة من مساء السبت، الموافق ٢٧ من يوليو الجاري.

ويسلط العرض الضوء حول الورش الفنية التى تقدم فى المجتمع المصرى التى تعتبر مصحة نفسية علاجية للشباب، فالعلاج بالفنون أقرب تعريف بالفن العلاجى فى مختلف المجالات، ومن خلالها يكتشف المتدرب بالورشة استرجاع ثقته بنفسه وينطلق إلى مدرسة الحياة فى طريقه للإبداع.

يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب الصاعدة فى المسرح والسينما منهم: مارجريت جميل، شهد ايهاب، سيف الله ايهاب، ايسل حسن، ملك جمال، مريم حسنى، وعد السيد، علاء طه، مليان محمد فوزى، ميادة الأمير، رويدا رجب، بتول حبيب، الحسينى محسن، عمرو نبيل، ملك هانى، أحمد يسرى، إيمان أحمد، علاء الدين نبيل، محمود أمين، آلاء محمد، هاجر عادل، صابر على، ميرولا أمجد، نهلة محمد، شيماء عيد، مايان محمد، لينا قرشى، أميرة محمد، حسين صابر، أحمد حسين، حنين كرم، ملك عادل، علاء الدين نبيل، مساعدين إخراج انجي عصام، ريهام عصام، كريم رمضان، بسملة مصطفى، مخرج منفذ روكا جمال، والعرض إعداد وإخراج إيهاب سليم.