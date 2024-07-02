وليد جاب الله: الملف الاقتصادي الأهم أمام الحكومة الجديدة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الملف الاقتصادي هو الأهم أمام الحكومة الجديدة وبالتالي يجب أن تبدأ الحكومة المرتقبة من حيث انتهت الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن التضخم عرض وليس مرض ويتم حله من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والعمل على قطاعاته المختلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وهي واضحة جدا ومحددة ولدينا ثوابت وإجراءات ومخططات للنهوض بالاقتصاد والمطلوب حاليا هو مزيد من الجودة في السياسات التطبيقية، موضحا أن التغيير في الحكومة يتطلب تغيير في الصفوف الثانية والثالثة وضخ دماء جديدة فيها للعمل بشكل إيجابي واستكمال ما بدأته الحكومة الحالية.

كما تابع الخبير الاقتصادي أن مخرجات الحوار الوطني خرجت في سياق الاستراتيجية الوطنية وقابلة للتنفيذ وهو الأمر المطلوب شعبيا وعلى الحكومة ادماج هذه المخرجات في عمليات الإصلاح الهيكلي واختيار الوقت المناسب للتنفيذ.