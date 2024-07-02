تنسيق الجامعات.. تعرف على كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى عن معلومات هامة حول كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة كالتالى ..

أنشئت الكلية في يونيو 1946 كمعهد عال للخدمة الاجتماعية للفتيات، وفي عام 1975 تحول المعهد العالي للخدمة الاجتماعية إلى كلية تابعة لجامعة حلوان، وهي تعد أول كلية جامعية لتعليم الخدمة الاجتماعية في مصر والشرق الأوسط .

وتلعب الكلية دوراً محورياً في دعم المجالات الاجتماعية بمصر، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي، كما تشارك في مشروعات التنمية المستدامة وينتشر خريجيها في مواقع صنع القرار المختلفة.



وتتمثل رؤية الكلية في أن تكون كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان رائدة وذات تصنيف مُتقدم اقليمياً في إعداد اخصائيين اجتماعيين قادرين على المُنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً مُحققين لمجتمع المعرفة.

كما تسعى الكلية إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً على كافة المستويات التعليمية، من خلال بيئة تعليمية وبحثية ذكية تقدم وفق معايير الجودة وتبنى الاتجاهات الحديثة في التعليم والممارسة وخدمة المجتمع ارتباطاً بمُستجدات التحول الرقمي مع الاهتمام بالشراكة مع الهيئات العلمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية المتنوعة لإنتاج المعرفة المتطورة، وتطوير أساليب التعامل مع الوحدات الإنسانية المُتعددة.

وتركز الأهداف الاستراتيجية الجديدة، على أربع غايات رئيسية لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

حيث تتمثل الغاية الأولى في تحقيق الريادة في التعليم والتدريس الذكي للخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديث البرامج والمقررات الدراسية، وتطوير أساليب التعليم والتقويم، واستحداث برامج تعليمية جاذبة تلبي احتياجات سوق العمل.

أما الغاية الثانية فتهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للكلية في البحث العلمي وإنتاج المعرفة، عبر تحديث قواعد الأبحاث، وتطوير الدوريات العلمية، وتشجيع النشر الدولي، وتشكيل فرق بحثية متعددة التخصصات.

وتركز الغاية الثالثة على التميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المجتمعية، وتطوير آليات التعامل مع الأزمات، والمساهمة في تنمية المجتمع المحيط.

وأخيرًا، تسعى الغاية الرابعة إلى تعزيز التعاون الدولي للكلية في مجالي التعليم والبحث العلمي، عبر المشاركة في الأنشطة البحثية المشتركة، وإنشاء برامج تعليمية متطورة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتبادل الخبرات والزيارات.

وتعكس هذه الأهداف الاستراتيجية طموح الكلية في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتطوير التعاون الدولي.

وتضم الكلية العديد من الأقسام العلمية قسم العمل مع الأفراد والأسر ويختص هذا القسم بتدريس المقررات الدراسية التي تدخل ضمن إطار استراتيجيات التعامل مع الأفراد والأسر لمساعدتهم على حل مشكلاتهم وتحقيق توافقهم الاجتماعي والنفسي.

وكذلك قسم العمل مع الجماعات، ويختص هذا القسم بتدريس المقررات الدراسية التي تدخل ضمن إطار استراتيجيات التعامل مع الجماعات الصغيرة لمساعدة أعضائها على حل مشكلاتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق النمو النفسي والاجتماعي لهم.

وقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات، ويختص هذا القسم بتدريس المقررات الدراسية التي تدخل في إطار التعامل مع الأنساق الكبرى وهي المجتمعات والمنظمات وذلك بهدف حل المشكلات وتحقيق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة والتي تخدم أغراض التنمية الشاملة في المجتمع المصري.

وقسم التخطيط الاجتماعي، ويختص هذا القسم بتدريس المقررات الدراسية التي تدخل في إطار عمليات التخطيط الاجتماعي والسياسات الاجتماعية على المستوى الأكبر، كما يختص بتدريس مقررات البحث في الخدمة الاجتماعية.

قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، ويختص هذا القسم بتدريس المقررات الخاصة بمجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية على كافة الأنساق والتطبيقات العملية لممارسة الخدمة الاجتماعية في هذا المجال، كما يختص بتدريس المداخل الخاصة للخدمة الاجتماعية وذلك في إطار الممارسة العامة.

وتتمثل البرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية حيث تمنح الكلية برنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية .

وايضا تم اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج تعليم الخدمة الاجتماعية على مستوى البكالوريوس وفق نظام الساعات المُعتمدة وسيتم تطبيقها خلال العام الجامعي 2024/2025 .

كما تعد برامج الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) نظام الساعات المُعتمدة