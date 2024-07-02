شرطة المرافق بالأقصر: تحرير 2617 مخالفة خلال يونيو

أعلنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حصاد حملاتها خلال شهر يونيو المنصرم، حيث تم تحرير نحو 2617 مخالفة متنوعة بين إشغال طريق وإزالة باعة جائلين ومحاضر إدارية ومحاضر نظافة، وغيرها من المخالفات.

وفي هذا السياق، قال العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الإدارة شنت على مدار شهر يونيو المنقضي، عدد من الحملات بالمدن التابعة للمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المراكز والمدن، وذلك لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية، ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

تحرير 2617 مخالفة

وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٥٧٣ محضر إشغال، ١٢٧ محضر نظافة عامة، ١٩٤ محضر بائع متجول، ٢٨٥ محضر مضبوطات متنوعة، ١٤٣٨ محضر إزالات إدارية، بإجمالي 2617 مخالفة.

توجيهات محافظ الأقصر

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وفي إطار تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.