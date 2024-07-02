غدا.. انتهاء المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انتهاء المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة في العام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك يوم الغد الأربعاء الموافق ٣/ ٧/ ٢٠٢٤.

​هذا وسيتم البدء في أعمال المراجعة لبيانات ورغبات الطلاب، وكذلك التأكد من قيام الطلاب برفع صور الأوراق المطلوبة المحددة لكل شهادة من الشهادات المختلفة، تمهيداً لإعلان نتائج القبول والذي تحدد له يوم الأحد الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٤.

​وفي إطار ذلك تهيب الجامعة من الطلاب التأكد من استيفاء رفع صور الأوراق المطلوبة طبقاً لكل شهادة من الشهادات المختلفة (الثانوية العامة - شهادة الثانوية الأزهرية - الشهادات المعادلة العربية والأجنبية - شهادة مدارس المتفوقين Stem – شهادة ثانوية النيل). وسيتم فور إعلان نتيجة القبول في المرحلة الأولى إرسال أكواد الدفع للطلاب لسداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.

هذا وسيتم البدء في المرحلة الثانية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٤، من خلال رابط التقديم(اللينك) الخاص بالجامعة وهو:

https://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/