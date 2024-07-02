13 يوليو.. ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى" بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى'، للزميل الصحفى أحمد عبدالنعيم، الكتاب يحمل شهادات لمبدعى مصر والعالم حول شخصية الرائد يعقوب الشارونى، الذى كتب فى الصحافة المصرية لمدة ثلاثين عامًا بابًا ثابتًا للأطفال بجريدة "الأهرام"، وذلك يوم السبت 13 يوليو الساعة السابعة بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

يشارك فى الندوة د. شهيرة خليل رئيس تحرير "مجلة سمير"، د. غالية الزامل عضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب الروائى محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تدير الندوة د. هالة الشارونى نجلة الراحل.