ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

13 يوليو.. ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى" بنقابة الصحفيين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى'، للزميل الصحفى أحمد عبدالنعيم، الكتاب يحمل شهادات لمبدعى مصر والعالم حول شخصية الرائد يعقوب الشارونى، الذى كتب فى الصحافة المصرية لمدة ثلاثين عامًا بابًا ثابتًا للأطفال بجريدة "الأهرام"، وذلك يوم السبت 13 يوليو الساعة السابعة بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

يشارك فى الندوة د. شهيرة خليل رئيس تحرير "مجلة سمير"، د. غالية الزامل عضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب الروائى محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تدير الندوة د. هالة الشارونى نجلة الراحل. 

بنقابة الصحفيين الصحفى أحمد عبدالنعيم الرائد يعقوب الشارونى