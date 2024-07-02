جامعة القناة تشارك في احتفال وزارة الخارجية الصينية ببكين

مثلت جامعة قناة السويس جمهورية مصر العربية في الإحتفال التي نظمته وزارة الخارجية الصينية في العاصمة بكين يوم الجمعة الماضي 28 يونيو.

ومثل الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة في الإحتفالية التي شارك بها 500 شخصية بارزه في المجالين السياسي والثقافي من جميع دول العالم.

جاءت الإحتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على إصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وذلك بقاعة الشعب الكبرى ببكين وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ألقى كلمة أكد خلالها على أهمية التمسك بمبادئ التعايش السلمي الخمسة التي تبنتها الأمم المتحدة من أجل غداً أفضل للبشرية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص أن يكون لها تواجد فعال في كافة الاحتفالات التي ينظمها الجانب الصيني وذلك ترسيخا لأسس التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة والصين في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على المستوى العام.

وقدم الشكر إلى الدكتور حسن رجب على تمثيله المشرف للجامعة وحرصه الدؤوب على تنمية العلاقات مع الجانب الصيني ودعم سبل التعاون.