الثانوية العامة 2024.. فرحة بين طلاب المنوفية لسهولة اللغة الإنجليزية

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة الانحليزية اليوم مؤكدين أن الامتحان جاء مناسب وفاق توقعاتهم، بالإضافة إلى أن الوقت كان كافى للحل والمراجعة.

وترأس محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية، وذلك لمتابعة أعمال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (شعبة العامة)، وذلك بحضور جميع أعضاء الغرفة، ورئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن المنوفية.

وأوضح " الفولي" أنه اطمأن من رؤساء اللجان على انتظام أعمال امتحان اللغة الإنجليزية، وتوافر الأجواء الهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة

وأوضح مدير تعليم المنوفية، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يتابع أعمال الامتحانات ، للاطمئنان علي توافر المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل تعليم المنوفية، أن غرفة العمليات الرئيسية علي تواصل مستمر منذ الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لتذليل كافة العقبات في حينها بالإضافة إلي التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات اليوم .

ورفعت مديرية تعليم المنوفية درجة الاستعدادات القصوى. وأوضحت المديرية أنه سيتم التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرف بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة.

صرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان اليوم يبلغ 36,721 طالبًا وطالبة موزعين كالتالي:

- الشعبة العلمية (علوم): 23,285 طالبًا وطالبة

- الشعبة العلمية (رياضيات): 5,960 طالبًا وطالبة

- الشعبة الأدبية: 7,486 طالبًا وطالبة

- طلاب المنازل: 3,528 طالبًا وطالبة

وأشار الفولي إلى أنه تم تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ومراجعة كافة التعليمات والضوابط لضمان انتظام سير العملية الامتحانية. كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة.

ووضع محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة ومديريات الخدمات لضمان تقديم الدعم اللازم. كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة عن مقار اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان سير الامتحانات بدون مشاكل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.