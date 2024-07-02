وكيل الشيوخ: لابد من خطة شاملة لتطبيق نظم الري الحديثة بالمحافظات

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ؛ تعليقًا على دراسة بشأن “تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر”؛ إن الدراسة في موضوع وتوقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحدياً غير مسبوق، بعد ان تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

جاء ذلك بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات “مصر: الجدوى – الفرص – التحديات”.

واستكملت وكيل المجلس: للحقيقة إن جهود حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ -في هذا الصدد- العديد من الإبتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.

وتابعت: ورغم ذلك، ونظراً لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية و تطبيق أنظمة الري الحديث، فإنه يجب مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، كذلك المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث.

واضافت: من جانبي أرى ان الأمر ربما يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، و أطالب بأن يتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول الى نظم الري الحديثة.