الثانوية العامة 2024| بين سهل وصعب.. تباين آراء طلاب القليوبية حول امتحان اللغة الإنجليزية

أنهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، منذ قليل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية".

وتباينت اراء الطلاب بمحافظة القليوبية حول امتحان اللغة الانجليزية حيث أعرب البعض عن فرحتهم، مشيرين الى أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط، فيما اعتبر اخرين: أن الامتحان جاء صعب والقطع غير مباشرة.

وتابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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