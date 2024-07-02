ملتقى توظيفي بكلية الهندسة جامعة القناة.. فرص جديدة لربط الخريجين بسوق العمل

أعلنت وحدة الخريجين بكلية الهندسة، جامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بالكلية عن تنظيم ملتقى التوظيف الثاني، وذلك الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد بدرى مدير وحدة الخريجين.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها، وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

ويتيح للطلاب فرصة التفاعل مع شركات القطاع الهندسي، وفهم المؤهلات المطلوبة للعمل بعد التخرج.

كما يسهم الملتقى في تعزيز التعاون بين الشركات والمصانع والجامعة؛ لتحسين البرامج الأكاديمية وتلبية احتياجات القطاع الهندسي.

وبشكل عام يُعد الملتقى فرصة لتوعية المصانع والشركات بأهمية توفير فرص العمل المناسبة.