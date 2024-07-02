ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج: حكم الإخوان نفق مظلم و30 يونيو ثورة الشعب بكل فئاته

حسن النعماني
حسن النعماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن احتفاء الجامعة بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، قائلا إن الجامعة احتفلت بالأمس بجميع منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب والموظفين والجهاز الإداري بهذه الذكرى المجيدة الغالية على كل المصريين، لتعبر عن مدى أهمية هذه الثورة العارمة.

وقال "النعماني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن 30 يونيو كانت ثورة الشعب بكل فئاته حتى الأطفال الذين خرجوا مع أسرهم لكي يعربوا عن رفضهم لحكم الإخوان والمرشد، متابعا: «مصر كانت رايحة في اتجاه الاحتلال والفتن والطوائف المختلفة.

وتابع، أن حكم الإخوان كان عبارة عن نفق مُظلم، إذ كان يُبنى على هدم المؤسسات، موضحًا أن خوف وقلق الشعب لم يكن على الأكل والشرب والكهرباء، وإنما كان خوفا من ضياع مصر.

رئيس جامعة سوهاج ثورة 30 يونيو الاخوان مصر الكهرباء