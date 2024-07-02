الثانوية العامة 2024.. طلاب المنيا عن اللغة الإنجليزية: 60% من الأسئلة صعبة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالمنيا ، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية 2024 ، حيث أعرب بعض الطلاب عن سعادتهم بالامتحان، مشيرين الى انه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فيما رأي آخرون أن نسبة السهولة 40% من الأسئلة و60% من الأسئلة صعبة، والامتحان يحتاج لوقت أكبر.

وعبرت إحدي طالبات الثانوية العامة عن فرحتها الغامرة لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي كان سهل وواضح ويستطيع أي طالب حله بكل سهوله باستثناء سؤال القطعة الذي كان يحتاج وقت كبير وفقا لرؤيتها.

وأكد آخرون أن أسئلة الامتحان من المنهج ولكن هناك صعوبة فى بعض الأسئلة المقالية وتحتاج إلى عباقرة فى اللغة الإنجليزية للإجابة عليها بشكل تام.

وقال أحد الطلاب: إن الامتحان جاء صعب، ويحتاج لوقت أكبر من الوقت المحدد للامتحان، والسهولة فقط فى السؤال المقالى والترجمة، وأنه أجاب على 80% من أسئلة الامتحان.

وأدى اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، بمحافظة المنيا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «انجليزي- فرنسي- ألماني» حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

. 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي)

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.