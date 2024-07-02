الثانوية العامة 2024.. طلاب: امتحان الإنجليزي سهل (صور)

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، امتحان اللغة الانجليزية ، لمدة 3 ساعات.

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية ، وأنه في مستوى الطالب المتوسط،بينما أكدت طالبات شعبة علمي، اللاتي يؤدين الامتحانات بلجنة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالجيزة، أن امتحان اللغة الانجليزية عوضنا عن صعوبة الفيزياء بعض الشئ، والقطعة كانت غير مباشرة إلى حد ما.

في السياق نفسه أكد طلاب اللغات أن امتحان اللغة الانجليزية سهلا، ومن دون مشكلات.

وأدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغةالانجليزية.

وحول مواصفات امتحان اللغة الانجليزية، عدد الأسئلة 34 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 3، وعدد الدرجات 50 درجة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.