منير أديب: تحرك الشعب المصري في 30 يونيو جاء في لحظة فارقة.. فيديو

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن تحرك الشعب المصري في 30 يونيو جاء في لحظة فارقة وتوقيت صحيح، إذ إن الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة بمؤسساتها والشعب المصري، ولكن ما حدث العكس فالشعب هو من ابتلع هذا التنظيم.

وقال "أديب" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن مواجهة تنظيم متطرفا في أي دولة يأتي من جعل المواجهة مباشرة بين الشعب وهذا التنظيم، لأن الشعوب قادرة على ابتلاع هذه التنظيمات وهضمها وتفكيكها سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الأفكار.

وتابع: "تنظيم الإخوان لم يأخذ غلوة مع المصريين، عام واحد وتم التعامل معه، إذ خرج حوالي 30 مليون مصري من أجل إسقاط هذا التنظيم بعدما شعر المصريين بخطر كبير وعظيم، وبالتالي بدأ المصريين يتحركون لمواجهة هذا التنظيم".