الثانوية العامة 2024.. طلاب المنيا: امتحان اللغة الإنجليزية لم يخرج عن التوقعات

أكد طلاب الثانوية العامة في محافظة المنيا، أن امتحان اللغة الانجليزية 2024 جاء فى مستوى الطالب المتوسط، و لم يحتوى على عدد كبير من الاسئلة الصعبة سؤالين فقط ، و لم يستغرق وقت طويل فى الحل.

وأشار طلاب اخرون الى أن الامتحان كان مباشرًا ومن المنهج الدراسي ولم يخرج عن التوقعات، وان الوقت كان نموذجيا وكافيا جدا ومتوازن مع اسئلة الإمتحان، وأنهم إنتهوا من نموذج الإجابة فى الوقت المحدد.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، خروج الطلاب دون شكاوى أو مشكلات عقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تباينت آراء الطلاب ما بين سعداء بمستوى المادة وآخرون يشتكون من صعوبة بعض الأجزاء التى تحتاج مستويات طلبة متميزين للإجابة عليها.

ومن جانبه، قال احد الطلاب إن الإمتحان كان طويل للغاية ويحتاج وقت أكثر، حيث جاءت بعض الأسئلة فى مستوى الطالب المتميز والتى لم يستطيع الإجابة عليها.

ويؤدى اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، غدًا الثلاثاء بمحافظة المنيا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «انجليزي- فرنسي- ألماني» حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

. 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي)

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.