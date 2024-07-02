الثانوية العامة 2024.. إصابة 5 طلاب ونقلهم للمستشفى بالمنيا

تعرض 5 طلاب لحالات مرضية، اليوم، أثناء أدائهم امتحان اللغة الأجنبية الأولي "اللغة الإنجليزية" بلجان محافظة المنيا وتم نقلهم إلي المستشفيات القريبة.

حيث تلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنيا، بيانا بإصابة كلا من (الطالبة هالة ربيع علي 18 سنة المقيمة في مطاي، بلجنة مدرسة الشهيد عرفات عبد المنعم بمطاي البلد، وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى مطاي.

الطالبة غادة محمد صلاح 18سنة المقيمة بمدينة ملوي، بعد تعرضها لحالة عصبية تشنجات بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بنين وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى ملوي التخصصي.

الطالبة “شيماء علاء محمد 18 سنة المقيمة بقرية جوادة التابعة لمركز مطاي هبوط عام بلجنة سمالوط الثانوية بنات وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى سمالوط التخصصي.

الطالبة ندي فتحي عمر 18 سنة المقيمة بديرمواس انخفاض بضغط الدم بلجنة مدرسة الاتحاد الاعدادية المشتركة بديرمواس وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى ديرمواس

الطالبة مريم سعودي أحمد 18 سنة المقيمة بالمنيا هبوط عام بلجنة مدرسة اللمطي وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفي التأمين الصحي.)

وأدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وشكل حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، غرفة عمليات بإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور .

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.